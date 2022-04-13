ВСУ ведут боевые действия, применяя террористические методы – замглавы МИД РФ

Украинские военные ведут боевые действия, применяя террористические методы. Они размещают артиллерию в жилых районах, блокируют мирных граждан и не позволяют им эвакуироваться. Об заявил замглавы российского МИД Олег Сыромолотов.

Он также сказал, что в задачи специальной военной операции входит денацификация Украины, которая подразумевает борьбу с нацистской идеологией. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.