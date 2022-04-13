Москва готова к продолжению профессиональных дискуссий с Западом по антитеррору – МИД РФ

Москва готова к продолжению профессиональных, взаимовыгодных дискуссий с Западом по антитеррору. Об этом сообщили в МИД России.

Москва не исключает, что с беженцами с Украины на Запад могут проникать террористы и криминальные элементы – МИД РФ.