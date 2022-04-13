ЕС окончательно слился с НАТО, а его лидеры потеряли самостоятельность – Захарова

Евросоюз окончательно слился с НАТО, а его лидеры потеряли самостоятельность. Так официальный представитель российского МИД прокомментировала заявление Жозепа Борреля о намерении ЕС увеличить объемы военной помощи Украине. По мнению Марии Захаровой, это многое говорит о сути Евросоюза.

При этом Захарова подчеркнула, что члены североатлантического альянса принимали активное участие в подготовке украинских боевиков. Для этого организовывали специальные учебные центры.

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