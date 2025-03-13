В Москве прошел круглый стол к годовщине воссоединения Крыма и России

В Москве проходит круглый стол к годовщине воссоединения Крыма и России – 18 марта исполняется 11 лет с того момента, как полуостров стал полноправным субъектом РФ.

В дискуссии принимают участие общественники, государственные служащие и журналисты. Участники подводят итоги того, что было сделано за это время. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев озвучил данные, отражающие темпы развития полуострова.

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