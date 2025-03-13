Парки Москвы закрыты из-за сильного ветра

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13 марта, 16:30

Политика

В Москве прошел круглый стол к годовщине воссоединения Крыма и России

В Москве прошел круглый стол к годовщине воссоединения Крыма и России

Путин сообщил, что ждет Лукашенко на праздновании 80-летия Победы

Александр Лукашенко прилетел в Москву на переговоры с Владимиром Путиным

Помощник президента РФ Ушаков заявил, что перемирие будет передышкой для Украины

Самолет спецпосланника Трампа совершил посадку в аэропорту Внуково

Путин может сделать заявление по ситуации на Украине после переговоров с Лукашенко

Песков рассказал о российско-американской встрече 13 марта

Более 100 человек эвакуировали из Суджанского района Курской области

Песков не исключил, что Путин выскажется по Украине на пресс-конференции с Лукашенко

Российские войска освободили около 20 населенных пунктов в Курской области

В Москве проходит круглый стол к годовщине воссоединения Крыма и России – 18 марта исполняется 11 лет с того момента, как полуостров стал полноправным субъектом РФ.

В дискуссии принимают участие общественники, государственные служащие и журналисты. Участники подводят итоги того, что было сделано за это время. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев озвучил данные, отражающие темпы развития полуострова.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
политикавидеоРоман КарловНаталия Шкода
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика