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13 марта, 18:30

Политика

В Минобороны РФ заявили о ликвидации в ДНР "Оса-АКМ"

В Минобороны РФ заявили о ликвидации в ДНР "Оса-АКМ"

Российская армия за сутки сбила 12 снарядов HIMARS

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Минобороны РФ заявило, что российские военные нанесли удары по позициям армии Украины на красно-лиманском, южно-донецком, запорожском и херсонском направлениях. В районе Первомайского Донецкой Народной Республики был уничтожен украинский зенитный ракетный комплекс "Оса-АКМ".

Также российские ПВО за сутки сбили 12 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и противорадиолокационную ракету HARM. Кроме того, уничтожено 16 украинских беспилотников.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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