В Минобороны РФ заявили о ликвидации в ДНР "Оса-АКМ"

Минобороны РФ заявило, что российские военные нанесли удары по позициям армии Украины на красно-лиманском, южно-донецком, запорожском и херсонском направлениях. В районе Первомайского Донецкой Народной Республики был уничтожен украинский зенитный ракетный комплекс "Оса-АКМ".

Также российские ПВО за сутки сбили 12 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и противорадиолокационную ракету HARM. Кроме того, уничтожено 16 украинских беспилотников.

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