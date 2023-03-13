Российская армия за сутки сбила 12 снарядов HIMARS

Средства ПВО России за сутки сбили 12 снарядов HIMARS и уничтожили 16 украинских беспилотников. Об этом заявил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Также сообщается, что на донецком направлении в результате активных действий подразделений группировки войск "Юг", ударов авиации и огня артиллерии за сутки уничтожено до 190 украинских военнослужащих. У ВСУ повреждены три танка, две боевые бронированные машины, четырнадцать автомобилей, а также гаубица "Мста-Б".

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