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13 марта, 16:30

Политика

Российская армия за сутки сбила 12 снарядов HIMARS

Российская армия за сутки сбила 12 снарядов HIMARS

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Средства ПВО России за сутки сбили 12 снарядов HIMARS и уничтожили 16 украинских беспилотников. Об этом заявил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Также сообщается, что на донецком направлении в результате активных действий подразделений группировки войск "Юг", ударов авиации и огня артиллерии за сутки уничтожено до 190 украинских военнослужащих. У ВСУ повреждены три танка, две боевые бронированные машины, четырнадцать автомобилей, а также гаубица "Мста-Б".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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