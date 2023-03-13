Российские РСЗО "Град" ударили по укреплениям и технике ВСУ в зоне СВО

Российские реактивные системы залпового огня "Град" произвели удар по укреплениям и технике ВСУ в зоне проведения СВО. Установки поддерживают наступление мотострелковых соединений РФ.

Экипажи открывают огонь из боевых машин со специально оборудованных точек. Бить по целям помогают операторы беспилотников и передовые отряды артиллерийской разведки, которые оперативно передают координаты командиру батареи.

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