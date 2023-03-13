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Политика

НКО из Эстонии прекратила помогать Киеву из-за подозрений в растрате средств

НКО из Эстонии прекратила помогать Киеву из-за подозрений в растрате средств

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Эстонская некоммерческая организация прекратила оказывать помощь Украине из-за подозрений в растрате средств. Совет объединения, которое собирало деньги для киевского режима, решил заморозить переводы и дождаться результатов аудиторской проверки.

По сообщениям эстонских СМИ, организация получила тревожные сигналы, что украинские партнеры просто прикарманивают пожертвования. По данным Эстонской национальной телерадиовещательной компании, с начала спецоперации НКО собрала 6,5 миллиона евро в поддержку украинских властей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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