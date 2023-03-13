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Политика

Саперы РФ ликвидируют неразорвавшиеся снаряды ВСУ в Донецке

Саперы РФ ликвидируют неразорвавшиеся снаряды ВСУ в Донецке

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В Донецке российские саперы ищут неразорвавшиеся снаряды после обстрела частного сектора со стороны ВСУ. На этот раз под огонь попали Буденновский и Калининский районы.

Как сообщили местные власти, били по жилым домам из реактивных систем. Всего бойцы ВСУ выпустили шесть ракет. Один из снарядов упал возле дома по улице Левобережной, после чего взрывной волной снесло стену. Хозяйка дома получила множественные осколочные ранения, ее увезли в больницу.

Повреждены еще несколько строений. Выбиты стекла в здании, где размещается полк патрульно-постовой службы. А в другом доме сместились оконные блоки. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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