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13 марта 2022, 11:15

политика

ВС РФ освободили около 300 мирных жителей и монахов в поселке Никольское на Украине

ВС РФ освободили около 300 мирных жителей и монахов в поселке Никольское на Украине

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Вооруженные силы РФ освободили около 300 мирных жителей и монахов в поселке Никольское на Украине.
Людей держали в заложниках в православном монастыре боевики нацбатальона "Айдар". Об этом рассказали в Минобороны.

Тем временем МЧС России за двое суток доставило примерно 330 тонн гуманитарной помощи жителям Донбасса и Украины.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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