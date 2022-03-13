ВС РФ освободили около 300 мирных жителей и монахов в поселке Никольское на Украине

Вооруженные силы РФ освободили около 300 мирных жителей и монахов в поселке Никольское на Украине.

Людей держали в заложниках в православном монастыре боевики нацбатальона "Айдар". Об этом рассказали в Минобороны.

Тем временем МЧС России за двое суток доставило примерно 330 тонн гуманитарной помощи жителям Донбасса и Украины.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.