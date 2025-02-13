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13 февраля, 11:30

Политика

Российские военные перехватили 83 украинских беспилотника за ночь

Российские военные перехватили 83 украинских беспилотника за ночь

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Средства ПВО за прошедшую ночь сбили 83 украинских беспилотника над российскими регионами, половину из которых – над Брянской областью. Об этом сообщили в Минобороны.

В зоне спецоперации российские войска продолжают наносить удары по позициям ВСУ. Расчеты РСЗО "Град" работают по скоплению техники противника. Кроме того, за минувшие сутки российские бойцы продвинулись на два километра в Курской области и ведут бои за населенный пункт Никольское.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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