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Политика

Новости часа: российские военные освободили населенный пункт Красная гора в ДНР

Новости часа: российские военные освободили населенный пункт Красная гора в ДНР

Минобороны РФ заявило об освобождении населенного пункта Красная Гора в ДНР

Росгвардцейцы пресекли работу более 40 расчетов беспилотников ВСУ в ЛНР

Российские вертолеты Ка-52 нанесли удар по укрепленным пунктам ВСУ

ВС РФ поразили пункт ремонта и восстановления украинской военной техники в ДНР

Минобороны РФ опубликовало кадры работы подразделений ЦВО в зоне СВО

Москвичам показали работу батареи противотанковых пушек МТ-12 в зоне СВО

Российские ударные вертолеты Ка-52 нанесли удар по укрепленным пунктам ВСУ

Российские десантники захватили опорный пункт ВСУ

Минобороны РФ показало работу танков Т-90М в зоне СВО

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Российские военные освободили населенный пункт Красная гора в ДНР. Об этом сообщило Минобороны России.

Школа в белгородском Шебекино попала под обстрел со стороны Украины. Оперативный региональный штаб заявил, что в результате происшествия пострадавших нет.

Маленькую девочку спасли из-под завалов через 178 часов после землетрясения в Турции. Об этом рассказали в СМИ.

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