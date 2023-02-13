Новости часа: российские военные освободили населенный пункт Красная гора в ДНР

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Российские военные освободили населенный пункт Красная гора в ДНР. Об этом сообщило Минобороны России.

Школа в белгородском Шебекино попала под обстрел со стороны Украины. Оперативный региональный штаб заявил, что в результате происшествия пострадавших нет.

Маленькую девочку спасли из-под завалов через 178 часов после землетрясения в Турции. Об этом рассказали в СМИ.