Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15:30

Политика

Минобороны РФ заявило об освобождении населенного пункта Красная Гора в ДНР

Минобороны РФ заявило об освобождении населенного пункта Красная Гора в ДНР

Росгвардцейцы пресекли работу более 40 расчетов беспилотников ВСУ в ЛНР

Российские вертолеты Ка-52 нанесли удар по укрепленным пунктам ВСУ

ВС РФ поразили пункт ремонта и восстановления украинской военной техники в ДНР

Минобороны РФ опубликовало кадры работы подразделений ЦВО в зоне СВО

Москвичам показали работу батареи противотанковых пушек МТ-12 в зоне СВО

Российские ударные вертолеты Ка-52 нанесли удар по укрепленным пунктам ВСУ

Российские десантники захватили опорный пункт ВСУ

Минобороны РФ показало работу танков Т-90М в зоне СВО

Лондон и Киев обсуждают планы производства британских вооружений на Украине – СМИ

Российские военные отчитались о полном освобождении населенного пункта Красная гора в ДНР. Там работали добровольцы штурмовых отрядов при огневой поддержке Южной группировки войск. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Стало известно, что группировка войск "Восток" нанесла огневое поражение по ВСУ в районе Угледара на южнодонецком направлении. Уничтожено более 60 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, а также четыре пикапа.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Сюжет: Спецоперация на Украине
политикавидеоИван Князев
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика