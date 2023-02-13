Минобороны РФ заявило об освобождении населенного пункта Красная Гора в ДНР

Российские военные отчитались о полном освобождении населенного пункта Красная гора в ДНР. Там работали добровольцы штурмовых отрядов при огневой поддержке Южной группировки войск. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Стало известно, что группировка войск "Восток" нанесла огневое поражение по ВСУ в районе Угледара на южнодонецком направлении. Уничтожено более 60 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, а также четыре пикапа.

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