Москвичам показали работу батареи противотанковых пушек МТ-12 в зоне СВО

На донецком направлении работает батарея противотанковых пушек МТ-12, их еще называют "Рапира". С помощью такого вооружения российские артиллеристы прикрывают войска, обеспечивая им продвижение вперед.

"Рапира" может работать в любую погоду, даже когда сильно снижена видимость из-за обильных снегопадов. С ее помощью артиллеристы наносят удары по укрепрайонам ВСУ и огневым точкам противника. Сориентироваться на местности им помогают беспилотники.

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