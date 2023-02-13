Российские ударные вертолеты Ка-52 нанесли удар по укрепленным пунктам ВСУ

Российские вертолеты Ка-52 нанесли удар по укрепленным пунктам украинской армии. Координаты целей экипажи боевых машин получили от разведки и вылетели в заданный квадрат.

Когда цели оказались в зоне досягаемости, по ним выпустили неуправляемые авиационные ракеты, а также отработали противотанковым ракетным комплексом "Вихрь". В итоге были уничтожены пункт управления ВСУ и бронетехника противника.

Армейская авиация в зоне проведения СВО выполняет и другие задачи. Например, она сопровождает колонны, доставляет десант и военные грузы, а также поддерживает с воздуха в атаке российские сухопутные подразделения.

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