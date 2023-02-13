Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10:15

Политика

Российские ударные вертолеты Ка-52 нанесли удар по укрепленным пунктам ВСУ

Российские ударные вертолеты Ка-52 нанесли удар по укрепленным пунктам ВСУ

Российские десантники захватили опорный пункт ВСУ

Минобороны РФ показало работу танков Т-90М в зоне СВО

Лондон и Киев обсуждают планы производства британских вооружений на Украине – СМИ

Российские ВКС поразили цеха завода имени Малышева в Харькове

Новости часа: Столтенберг намерен к октябрю покинуть пост генсека НАТО

Новости часа: движение по Садовому кольцу восстановили после возгорания машины

Российские саперы рассказали о сложностях разминирования ЛНР

Новости часа: ВСУ нанесли три удара по Донецку из артиллерии "натовского" калибра

ВС РФ поразили цеха сборки украинской бронетехники – Минобороны

Российские вертолеты Ка-52 нанесли удар по укрепленным пунктам украинской армии. Координаты целей экипажи боевых машин получили от разведки и вылетели в заданный квадрат.

Когда цели оказались в зоне досягаемости, по ним выпустили неуправляемые авиационные ракеты, а также отработали противотанковым ракетным комплексом "Вихрь". В итоге были уничтожены пункт управления ВСУ и бронетехника противника.

Армейская авиация в зоне проведения СВО выполняет и другие задачи. Например, она сопровождает колонны, доставляет десант и военные грузы, а также поддерживает с воздуха в атаке российские сухопутные подразделения.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Сюжет: Спецоперация на Украине
политикавидеоЕвгения Мирошкина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика