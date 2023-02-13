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Российские десантники захватили опорный пункт ВСУ

Российские десантники захватили опорный пункт ВСУ

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Российские десантники захватили опорный пункт ВСУ. Его обнаружила разведгруппа с помощью беспилотника. На захват украинских боевиков направили десантно-штурмовое подразделение при поддержке бронегруппы. Прикрывали бойцов ВДВ боевые машины десанта, боевая машина поддержки танков "Терминатор" и бронетранспортер с зенитно-артиллерийской установкой. Как только техника сблизилась с противником, по нему открыли шквальный огонь.

Затем на оборонительные позиции ВСУ ворвались штурмовые группы ВДВ. Натиск десантников был настолько стремительным, что уже через несколько минут боя украинские солдаты отступили. В окопах они бросили своих погибших товарищей. Десантники забрали трофейное вооружение и вместе с бронегруппой вернулись в свой укрепрайон.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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