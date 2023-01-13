Представители РФ и ООН обсудили разблокировку российского экспорта

Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин провел телефонный разговор с генсеком Конференции ООН по торговле и развитию Ребекой Гринспен. Российский дипломат и глава ЮНКТАД обсудили вопросы выполнения российско-ооновского меморандума по продвижению российских удобрений и сельхозпродукции на мировые рынки.

Отмечается, что особое внимание было уделено задачам обеспечения реального изъятия отечественной агропродукции из-под действия односторонних антироссийских санкций. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.