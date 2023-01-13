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Политика

Жители Соледара заявили, что бойцы ВСУ выгоняли их из домов

Жители Соледара заявили, что бойцы ВСУ выгоняли их из домов

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Жители Соледара заявили, что бойцы ВСУ выгоняли их из своих домов и занимали здания для обороны. По их словам, им пришлось сидеть в подвале, где были мины.

Вооруженные силы России вечером в четверг, 12 января, освободили Соледар. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Как уточнили в ведомстве, освобождения населенного пункта удалось достичь путем постоянного огневого поражения противника авиационными, ракетными и артиллерийскими средствами вооружений.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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