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Вооруженные силы РФ освободили Соледар

Вооруженные силы РФ освободили Соледар

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Во время освобождения Соледара ВКС России уничтожили три украинских самолета и вертолет, а средства радиоэлектронной борьбы подавили систему управления ВСУ.

Как уточнили в ведомстве, освобождения населенного пункта удалось достичь путем постоянного огневого поражения противника авиационными, ракетными и артиллерийскими средствами вооружений. Освобождение города способствует пресечению снабжения украинских войск в Артемовске и ускоренному взятию оставшихся подразделений противника "в котел".

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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