Российские военные освободили Соледар от ВСУ – Минобороны РФ

Российские военные освободили Соледар от украинских формирований. Об этом официально заявили в Минобороны РФ. По словам военных, полный контроль над городом позволит отрезать от снабжения войска Украины в Артемовске. Армия РФ уничтожила более 300 единиц украинской техники за трое суток.

Стало известно, что гражданских эвакуировали из Соледара, их разместили в Шахтерске. Местные жители рассказали об украинских войсках и визитах иностранной прессы в Соледар. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.