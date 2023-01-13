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Политика

Российские военные освободили Соледар от ВСУ – Минобороны РФ

Российские военные освободили Соледар от ВСУ – Минобороны РФ

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Российские военные освободили Соледар от украинских формирований. Об этом официально заявили в Минобороны РФ. По словам военных, полный контроль над городом позволит отрезать от снабжения войска Украины в Артемовске. Армия РФ уничтожила более 300 единиц украинской техники за трое суток.

Стало известно, что гражданских эвакуировали из Соледара, их разместили в Шахтерске. Местные жители рассказали об украинских войсках и визитах иностранной прессы в Соледар. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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