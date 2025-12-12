Премьер Армении проехал на велосипеде по центру Москвы

Премьер-министр Армении Никол Пашинян проехал на велосипеде по центру Москвы. Его маршрут пролегал по Моховой улице и вдоль Манежной площади.

В своем телеграм-канале он отметил, что использовал тот же шлем, что и год назад, во время предыдущей велопрогулки по столичным набережным.

Пашинян прибыл в город накануне, 11 декабря, для участия в заседании Евразийского межправительственного совета. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.