12 декабря, 11:15

Премьер Армении проехал на велосипеде по центру Москвы

Премьер Армении проехал на велосипеде по центру Москвы

Россияне смогут выбирать, какие заведения откроют в их дворе

Трамп заявил, что не собирается идти на поводу Европы

Российская армия освободила населенные пункты Северск, Кучеровку и Куриловку

Владимир Путин провел совещание об обстановке в зоне СВО

Владимир Путин провел совещание о ситуации в зоне СВО

В России снизили возраст присяги гражданина с 18 до 14 лет

В США предложили ввести проверку соцсетей у туристов при въезде

В Госдуме предложили компенсировать траты на аренду жилья россиянам

Дмитрий Песков заявил о необходимости долгосрочного мира на Украине

Премьер-министр Армении Никол Пашинян проехал на велосипеде по центру Москвы. Его маршрут пролегал по Моховой улице и вдоль Манежной площади.

В своем телеграм-канале он отметил, что использовал тот же шлем, что и год назад, во время предыдущей велопрогулки по столичным набережным.

Пашинян прибыл в город накануне, 11 декабря, для участия в заседании Евразийского межправительственного совета. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Что будет с российскими активами, замороженными в Евросоюзе?

Власти Бельгии заявили о неизбежности использования российских активов для помощи Украине

Решение будет обсуждаться на заседании ЕС 18 и 19 декабря декабря

Стоит ли запрещать новогодние корпоративы в России?

Подобные мероприятия часто сопровождаются непристойным поведением со стороны работников

Однако эксперты уверены: корпоративы являются поводом найти общий язык с коллегами

Разрешат ли россиянам выезжать из страны в день погашения долга?

Информация о задолженности подтягивается быстро благодаря современным IT-системам

Эксперты уверены: ускорить снятие барьеров вполне реально

Как работа по ночам сказывается на состоянии сотрудников?

Ночная работа может ухудшить состояние сердца

Зачастую у работника отмечается еще и недосып

Почему спрос на домашние кофемашины резко вырос?

Основным драйвером роста стали недорогие устройства стоимостью до 5 000 рублей

Причиной роста популярности малой бытовой техники сыграл тренд на приготовление кофе дома

Во сколько обойдется украшение квартиры перед Новым годом?

На онлайн-платформах появились частные объявления с предложениями украсить квартиры

За подбор игрушек, распутывание гирлянд и их развешивание декораторы просят 3–10 тысяч рублей

Какие главные астрономические явления ждать в первой половине зимы?

Пик одного из самых красивых и мощных метеорных потоков придется на ночь с 13 на 14 декабря

21 декабря наступает зимнее солнцестояние – самый короткий день и самая длинная ночь в году

Каких диких животных можно увидеть в столице зимой?

Жители Москвы могут увидеть на природных территориях города лис

Есть шанс заметить в черте города лосей, которых можно считать местными обитателями

