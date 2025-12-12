12 декабря, 07:15Политика
Трамп заявил, что не собирается идти на поводу Европы
Президент США Дональд Трамп заявил, что не собирается идти на поводу Европы. Американский лидер подчеркнул, что он не обязуется проводить встречу по поводу украинского конфликта в эти выходные.
Европейские лидеры намерены собраться на переговоры в Париже 13 декабря, но Трамп заявил, что хочет видеть дальнейший прогресс, прежде чем отправлять своих советников. Ранее пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт уже передала слова Трампа о том, что он "устал встречаться только ради встреч".
