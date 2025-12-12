Президент США Дональд Трамп заявил, что не собирается идти на поводу Европы. Американский лидер подчеркнул, что он не обязуется проводить встречу по поводу украинского конфликта в эти выходные.

Европейские лидеры намерены собраться на переговоры в Париже 13 декабря, но Трамп заявил, что хочет видеть дальнейший прогресс, прежде чем отправлять своих советников. Ранее пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт уже передала слова Трампа о том, что он "устал встречаться только ради встреч".

