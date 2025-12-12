Форма поиска по сайту

12 декабря, 07:15

Политика

Трамп заявил, что не собирается идти на поводу Европы

Российская армия освободила населенные пункты Северск, Кучеровку и Куриловку

Владимир Путин провел совещание об обстановке в зоне СВО

В России снизили возраст присяги гражданина с 18 до 14 лет

В США предложили ввести проверку соцсетей у туристов при въезде

В Госдуме предложили компенсировать траты на аренду жилья россиянам

Дмитрий Песков заявил о необходимости долгосрочного мира на Украине

В Euroclear рассказали, к чему приведет возможная конфискация замороженных активов РФ

Росфинмониторинг получит доступ к данным обо всех переводах через СПБ и карту "Мир"

Президент США Дональд Трамп заявил, что не собирается идти на поводу Европы. Американский лидер подчеркнул, что он не обязуется проводить встречу по поводу украинского конфликта в эти выходные.

Европейские лидеры намерены собраться на переговоры в Париже 13 декабря, но Трамп заявил, что хочет видеть дальнейший прогресс, прежде чем отправлять своих советников. Ранее пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт уже передала слова Трампа о том, что он "устал встречаться только ради встреч".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

политика

