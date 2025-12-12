12 декабря, 07:15Политика
Российская армия освободила населенные пункты Северск, Кучеровку и Куриловку. Об этом сообщил начальник Генштаба Валерий Герасимов в докладе Владимиру Путину.
Российские бойцы также взяли под контроль Лиман в Харьковской области. ВСУ за сутки потеряли почти 1 200 военнослужащих, БТР Viking шведского производства, канадский бронетранспортер Senator и радиолокационную станцию RADA из Израиля.
