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12 декабря, 21:15

Политика

Виктор Бут вступил в ряды ЛДПР

Виктор Бут вступил в ряды ЛДПР

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Виктор Бут вступил в ряды ЛДПР. Ему официально вручили партийный билет. Свое решение Бут объяснил личными симпатиями к либерал-демократам.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что возможная политическая карьера – это личный выбор бизнесмена. В США Бута обвинили в незаконных поставках оружия и приговорили к 25 годам заключения. Он провел в тюрьме около 14 лет и смог вернуться в Россию в результате обмена. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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