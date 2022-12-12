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Новости

12 декабря, 19:00

Политика

Новости часа: Россия будет помогать Белграду отстаивать свои интересы в отношении Косова

Новости часа: Россия будет помогать Белграду отстаивать свои интересы в отношении Косова

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Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Россия будет помогать Белграду отстаивать национальные интересы в отношении Косова. Об этом сообщили в МИД РФ.

Российский МИГ-31 сопроводил самолет-разведчик ВВС Норвегии вдоль границы над Баренцевым морем. Об этом рассказали в Минобороны РФ.

В Подмосковье меры поддержки участников СВО расширили на кадровых военных и сотрудников Росгвардии. Такое заявление сделал губернатор региона.

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