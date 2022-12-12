Минобороны РФ рассказало о действиях военных на донецком направлении

Войска РФ продолжают наступать на донецком направлении. Военные пресекли попытку ВСУ контратаковать российские позиции в направлении населенного пункта Пески. О ходе спецоперации рассказал официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Кроме того, сбиты два украинских вертолета Ми-8 и уничтожены шесть беспилотных летательных аппаратов в ДНР. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.