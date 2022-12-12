Боррель заявил, что ЕС истощил свои запасы из-за оружия для Украины

В Европе снова заявили об истощении военных запасов из-за помощи Киеву. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель сказал, что происходящее стало тревожным звонком в отношении оборонных возможностей ЕС. По его словам, у Евросоюза недостаточно сил для защиты от потенциальных угроз.

Тем не менее Брюссель продолжает снабжать армию Украины. По словам Борреля, на встрече министров иностранных дел стран G7 страны ЕС направили президенту Украины Владимиру Зеленскому на военные расходы три миллиарда евро. А общую сумму помощи от стран ЕС Боррель оценил в 22 миллиарда евро.

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