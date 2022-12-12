Новости мира: президент Сербии назвал 11 декабря самым тяжелым днем на своем посту

Президент Сербии Александр Вучич назвал 11 декабря самым тяжелым днем на своем посту из-за ситуации в Косово. Он считает, что власти Приштины пытаются покончить с "сербской проблемой" в этом регионе, а международное сообщество никак не реагирует. Очередное обострение на севере Косово произошло 10 декабря из-за задержания бывшего полицейского-серба косовскими полицейскими. Сербское население в ответ начало строить баррикады на дорогах и вышло на акции протеста. В некоторых населенных пунктах слышна стрельба. Школы на севере Косово, независимость которого Белград так и не признал, закрыли на неопределенное время.

Во Франции около 170 болельщиков задержали из-за беспорядков. Они таким способом отметили выход национальной сборной в полуфинал чемпионата мира по футболу. Фанаты устроили погромы, а когда полиция пыталась их утихомирить, оказали сопротивление. Почти 80 человек были арестованы. Среди них – более20 человек оказались несовершеннолетними.

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