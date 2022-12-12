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Политика

ВС РФ продвинулись на краснолиманском и донецком направлениях

ВС РФ продвинулись на краснолиманском и донецком направлениях

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Российские подразделения продвинулись на краснолиманском и донецком направлениях, заняв более выгодные рубежи и позиции. На купянском и южно-донецком направлениях ВСУ пытались контратаковать, но понесли потери и отступили.

В Луганской Народной Республике уничтожены три украинские диверсионно-разведывательные группы и три минометных расчета ВСУ. Кроме того, российская авиация, ракетные войска и артиллерия нанесли удары по 177 районам скопления живой силы и техники противника.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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