В Госдуме предложили предоставлять бесплатное жилье по факту рождения

В России могут начать предоставлять бесплатное жилье по факту рождения. С таким предложением выступила Госдума. На данный момент единственным способом улучшить жилищные условия остается ипотека или строительство собственного дома.

По мнению законодателей, даже дешевые кредиты стали неподъемными для миллионов семей. Цены на квартиры растут быстрее зарплат. По словам депутатов, подход пора менять.

