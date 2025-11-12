Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 ноября, 07:45

Политика

В Госдуме предложили предоставлять бесплатное жилье по факту рождения

В Госдуме предложили предоставлять бесплатное жилье по факту рождения

Ставки по "Семейной ипотеке" предложили привязать к числу детей в России

Новости мира: массовые беспорядки разгорелись в Калифорнийском университете

ВС РФ продвинулись на нескольких направлениях в зоне СВО

В Госдуме начали готовить закон о дифференцированных ставках по "Семейной ипотеке"

Дональд Трамп принял в Белом доме президента Сирии

Госдума рассмотрит законопроект об автофиксации нарушений по ОСАГО 11 ноября

Для россиян хотят расширить программу бесплатной вакцинации

Новости мира: экс-президент Франции Саркози вышел из тюрьмы

Новости мира: супертайфун обрушился на северо-восток Филиппин

В России могут начать предоставлять бесплатное жилье по факту рождения. С таким предложением выступила Госдума. На данный момент единственным способом улучшить жилищные условия остается ипотека или строительство собственного дома.

По мнению законодателей, даже дешевые кредиты стали неподъемными для миллионов семей. Цены на квартиры растут быстрее зарплат. По словам депутатов, подход пора менять.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
политикаобществонедвижимостьвидеоДмитрий КозачинскийДарья Ермакова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика