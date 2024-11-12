Трамп заявил о намерении реформировать систему образования в США

Избранный президент США Дональд Трамп хочет кардинально перестроить систему образования: усилить контроль над финансированием учебных заведений, пересмотреть содержание образовательных программ, противодействовать левым тенденциям в университетах и даже расформировать министерство образования.

В ходе своего первого срока Трамп уже предлагал объединить Минобразования с министерством труда, но республиканцы его тогда не поддержали.

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