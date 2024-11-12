В Госдуме предложили сделать 28 декабря выходным днем

По производственному календарю суббота, 28 декабря, является рабочим днем, но один из депутатов Госдумы предложил дать региональным властям право самостоятельно решать, как ее провести. Он направил соответствующее обращение вице-премьеру Дмитрию Григоренко.

Автор считает, что это может стимулировать семейный туризм. Кроме того, шестидневная рабочая неделя перед праздниками, по его мнению, может сказываться на настроении.

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