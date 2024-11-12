Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 ноября, 17:30

Политика

В Госдуме предложили сделать 28 декабря выходным днем

В Госдуме предложили сделать 28 декабря выходным днем

Дональд Трамп намерен кардинально перестроить систему образования в США

Госдума приняла закон о запрете пропаганды чайлдфри

Новости мира: российский истребитель Су-57 покорил зрителей на авиасалоне в Китае

Дональд Трамп хочет закрыть министерство образования США

Новости мира: массовые протесты проходят в Абхазии

ВС РФ взяли под контроль село Колесниковка в Харьковской области

В Госдуме предложили отменить шестидневную рабочую неделю в конце года

Экипажи российских вертолетов уничтожили бронетехнику ВСУ в Курской области

Новости мира: марш националистов проходит в Польше

По производственному календарю суббота, 28 декабря, является рабочим днем, но один из депутатов Госдумы предложил дать региональным властям право самостоятельно решать, как ее провести. Он направил соответствующее обращение вице-премьеру Дмитрию Григоренко.

Автор считает, что это может стимулировать семейный туризм. Кроме того, шестидневная рабочая неделя перед праздниками, по его мнению, может сказываться на настроении.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
политикаобществовидеоСтанислав КуликАлина Гилева
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика