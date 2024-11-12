Новости мира: массовые протесты проходят в Абхазии

В Абхазии проходят массовые протесты. Участники акций попытались прорваться в здание госбезопасности страны и заблокировали республиканскую трассу. Они также перекрыли главный мост в Сухуме. Причиной протестов стало задержание активистов оппозиции, которые выступают против строительства многофункциональных комплексов.

Российский истребитель Су-57 покорил зрителей на международном аэрокосмическом салоне в Китае. Самолет показал фигуру высшего пилотажа. Авиасалон стартовал 12 ноября и продлится шесть дней.

В Амстердаме начались беспорядки после введенного запрета на массовые манифестации. Полицейские безуспешно пытаются остановить пропалестинских демонстрантов. Протестующие громили автомобили и витрины магазинов. Власти пытаются взять ситуацию под контроль,