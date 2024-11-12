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12 ноября, 12:45

Политика

Новости мира: массовые протесты проходят в Абхазии

Новости мира: массовые протесты проходят в Абхазии

ВС РФ взяли под контроль село Колесниковка в Харьковской области

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В Абхазии проходят массовые протесты. Участники акций попытались прорваться в здание госбезопасности страны и заблокировали республиканскую трассу. Они также перекрыли главный мост в Сухуме. Причиной протестов стало задержание активистов оппозиции, которые выступают против строительства многофункциональных комплексов.

Российский истребитель Су-57 покорил зрителей на международном аэрокосмическом салоне в Китае. Самолет показал фигуру высшего пилотажа. Авиасалон стартовал 12 ноября и продлится шесть дней.

В Амстердаме начались беспорядки после введенного запрета на массовые манифестации. Полицейские безуспешно пытаются остановить пропалестинских демонстрантов. Протестующие громили автомобили и витрины магазинов. Власти пытаются взять ситуацию под контроль,

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