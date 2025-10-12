Форма поиска по сайту

12 октября, 07:45

Политика

Госдума предложила ввести обязательную примирительную процедуру при разводе

Госдума предложила ввести обязательную примирительную процедуру при разводе

В Госдуме предложили сделать примирительную процедуру обязательным этапом при расторжении брака. Согласно инициативе, супруги должны будут пройти медиацию – специальную процедуру урегулирования конфликтов, прежде чем получить штамп в паспорте о разводе.

Основной задачей медиации станет достижение договоренностей об условиях воспитания общих детей. Для проведения таких примирительных процедур в Москве уже работают специализированные службы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

