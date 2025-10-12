Расчет самоходной гаубицы "Гиацинт-С" группировки войск "Запад" нанес точные удары по вражеским позициям на краснолиманском направлении, уничтожив артиллерийское орудие ВСУ. В Днепропетровской области расчеты гаубиц Д-30 поразили пункт управления и укрытия с живой силой противника.

Военные эксперты отмечают активное продвижение российских штурмовых групп в направлении стратегически важного населенного пункта Ставки на фронте шириной до 20 километров. За все время проведения специальной военной операции уничтожено свыше 600 самолетов, около 300 вертолетов и до 90 тысяч беспилотников ВСУ.

