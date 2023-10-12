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12 октября, 13:30

Политика

РФ прорабатывает с Египтом эвакуацию россиян из зоны конфликта вокруг Израиля – Захарова

РФ прорабатывает с Египтом эвакуацию россиян из зоны конфликта вокруг Израиля – Захарова

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Россия прорабатывает с Египтом эвакуацию россиян из зоны конфликта вокруг Израиля. Об этом заявила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

Известно, что Росавиация выпустила распоряжение о том, что российские самолеты могут летать в Израиль только в дневное время. Кроме того, авиакомпания Red Wings назначила дополнительные рейсы с 11 по 16 октября. Отмечается, что в Тель-Авив борты летят пустыми, а из Израиля – полными.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Обострение палестино-израильского конфликта
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