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12 октября, 07:45

Политика

Войска РФ вклинились в оборону ВСУ на глубину до 600 метров на донецком направлении

Войска РФ вклинились в оборону ВСУ на глубину до 600 метров на донецком направлении

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Российские войска отразили атаки ВСУ на донецком направлении и вклинились в оборону противники на глубину до 600 метров. Об этом сообщили в Минобороны. И

Тем временем на купянском направлении артиллеристы группировки войск "Запад" уничтожили две самоходки "Гвоздика" и американскую гаубицу М777. Боевую работу самоходных арт-установок "Мста-С" показали в Минобороны. В ведомстве отметили, что мощным ударом накрыло и три украинских минометных расчета.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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