Группировка войск "Восток" уничтожила склады боеприпасов ВСУ в районах Урожайного и Старомайорского. Кроме того, российская армия перехватила инициативу сразу на нескольких участках.

Так, на купянском направлении штурмовики группировки войск "Запад" заняли несколько опорных пунктов у поселков Ивановка, Синьковка и Макеевка. Противник потерял до 280 солдат и офицеров.

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