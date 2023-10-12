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12 октября, 07:15

Политика

ВС РФ уничтожили склады боеприпасов ВСУ в районах Урожайного и Старомайорского

ВС РФ уничтожили склады боеприпасов ВСУ в районах Урожайного и Старомайорского

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Группировка войск "Восток" уничтожила склады боеприпасов ВСУ в районах Урожайного и Старомайорского. Кроме того, российская армия перехватила инициативу сразу на нескольких участках.

Так, на купянском направлении штурмовики группировки войск "Запад" заняли несколько опорных пунктов у поселков Ивановка, Синьковка и Макеевка. Противник потерял до 280 солдат и офицеров.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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