12 октября, 07:15Политика
ВС РФ уничтожили склады боеприпасов ВСУ в районах Урожайного и Старомайорского
Группировка войск "Восток" уничтожила склады боеприпасов ВСУ в районах Урожайного и Старомайорского. Кроме того, российская армия перехватила инициативу сразу на нескольких участках.
Так, на купянском направлении штурмовики группировки войск "Запад" заняли несколько опорных пунктов у поселков Ивановка, Синьковка и Макеевка. Противник потерял до 280 солдат и офицеров.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.