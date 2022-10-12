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Новости

12 октября, 19:15

Политика

США заявили, что считают КНР главным геополитическим вызовом

США заявили, что считают КНР главным геополитическим вызовом

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США рассматривают КНР в качестве самого значительного геополитического вызова для себя, при этом не хотят жесткого разделения мира на блоки, открытой конфронтации или новой холодной войны. Об этом заявил помощник президента США по национально безопасности Джейк Салливан.

Вашингтон берет курс на сдерживание России и победу в конкуренции с Китаем. Такие основные цели провозглашаются в новой редакции Стратегии национальной безопасности США.

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