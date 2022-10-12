Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

15:45

Политика

ВС РФ нанесли удары по пунктам управления ВСУ в Днепропетровской и Запорожской областях

ВС РФ нанесли удары по пунктам управления ВСУ в Днепропетровской и Запорожской областях

Новости часа: Путин поручил кабмину продлить программу социальной газификации

Путин заявил, что Россия готова поставлять энергоносители Европе

Владимир Путин выступил в пленарной части форума "Российская энергетическая неделя"

Путин считает, что Европа начнет "печатать деньги" из-за роста цен на энергоносители

Новости часа: Песков прокомментировал актуальность целей СВО на Украине

Эксперт в сфере атомной энергетики прокомментировал российские удары на Украине

Дмитрий Песков опроверг сообщения о беседе Путина и Маска

Политолог рассказал, могут ли снизиться поставки вооружений киевским властям

В Кремле заявили, что цели спецоперации на Украине остаются прежними

ВС РФ нанесли удары по пунктам управления ВСУ в Днепропетровской и Запорожской областях. Также были уничтожены хранилища с топливом в районе Николаева. Об этом заявил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Всего с начала проведения спецоперации уничтожено: 319 самолетов, 161 вертолет, 2 199 беспилотных летательных аппаратов, 380 зенитных ракетных комплексов, 5 677 танков и других боевых бронированных машин, 868 боевых машин реактивной системы залпового огня, 3 465 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 6 496 единиц специальной военной автомобильной техники.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Сюжет: Ситуация в Донбассе
политикабезопасностьвидеоРоман КарловЕкатерина Фоменко
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика