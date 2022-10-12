ВС РФ нанесли удары по пунктам управления ВСУ в Днепропетровской и Запорожской областях. Также были уничтожены хранилища с топливом в районе Николаева. Об этом заявил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.



Всего с начала проведения спецоперации уничтожено: 319 самолетов, 161 вертолет, 2 199 беспилотных летательных аппаратов, 380 зенитных ракетных комплексов, 5 677 танков и других боевых бронированных машин, 868 боевых машин реактивной системы залпового огня, 3 465 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 6 496 единиц специальной военной автомобильной техники.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.