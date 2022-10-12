Энергетическая система Украины пострадала за время нанесения российских массированных ударов. По данным российских СМИ, под контролем Киева остается треть рабочего потенциала генерации.

Стало известно, что в Киеве дополнительно ограничили электроснабжения из-за малой мощности. Также власти Днепропетровской области сообщили о новом ударе по энергетической инфраструктуре.

Эксперт в сфере атомной энергетики прокомментировал российские удары на Украине. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.