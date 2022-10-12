13:15Политика
Эксперт в сфере атомной энергетики прокомментировал российские удары на Украине
Энергетическая система Украины пострадала за время нанесения российских массированных ударов. По данным российских СМИ, под контролем Киева остается треть рабочего потенциала генерации.
Стало известно, что в Киеве дополнительно ограничили электроснабжения из-за малой мощности. Также власти Днепропетровской области сообщили о новом ударе по энергетической инфраструктуре.
Эксперт в сфере атомной энергетики прокомментировал российские удары на Украине. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.