11:45Политика
Политолог рассказал, могут ли западные страны снизить поставки оружия на Украину
Президент США Джо Байден призвал лидера Украины Владимира Зеленского перестать жаловаться на то, что США недостаточно помогает Украине. В тоже время Белый дом продолжает вооружать ВСУ.
Политолог Сергей Марков рассказал, могут ли западные страны снизить поставки и при каких условиях. Также эксперт сообщил, как можно оценить эффект от массированных ударов по украинской инфраструктуре, и будут ли они продолжены.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.