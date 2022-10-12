Политолог рассказал, могут ли западные страны снизить поставки оружия на Украину

Президент США Джо Байден призвал лидера Украины Владимира Зеленского перестать жаловаться на то, что США недостаточно помогает Украине. В тоже время Белый дом продолжает вооружать ВСУ.

Политолог Сергей Марков рассказал, могут ли западные страны снизить поставки и при каких условиях. Также эксперт сообщил, как можно оценить эффект от массированных ударов по украинской инфраструктуре, и будут ли они продолжены.

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