Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

11:45

Политика

Политолог рассказал, могут ли западные страны снизить поставки оружия на Украину

Политолог рассказал, могут ли западные страны снизить поставки оружия на Украину

Байден призвал Зеленского перестать жаловаться на недостаточную помощь от США – СМИ

ЕС подготовил проект резолюции о переговорах России и Украины

Россиянам рассказали о новом командующем войсками в зоне проведения СВО

Байден заявил, что не готов обсуждать присутствие России на Украине

Россиянам рассказали о текущей ситуации на Запорожской АЭС

Украина получила от Германии одну систему ПВО – СМИ

ВС России нанесли новый удар по украинской инфраструктуре 11 октября

Сотрудники СК РФ обнаружили натовскую ракету на месте обстрела центра Донецка

Союзные силы отбили новые атаки ВСУ на нескольких направлениях

Президент США Джо Байден призвал лидера Украины Владимира Зеленского перестать жаловаться на то, что США недостаточно помогает Украине. В тоже время Белый дом продолжает вооружать ВСУ.

Политолог Сергей Марков рассказал, могут ли западные страны снизить поставки и при каких условиях. Также эксперт сообщил, как можно оценить эффект от массированных ударов по украинской инфраструктуре, и будут ли они продолжены.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Сюжет: Ситуация в Донбассе
политикавидеоИван КнязевЕвгения Мирошкина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика