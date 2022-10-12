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Политика

Байден призвал Зеленского перестать жаловаться на недостаточную помощь от США – СМИ

Байден призвал Зеленского перестать жаловаться на недостаточную помощь от США – СМИ

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Президент США Джо Байден призвал лидера Украины Владимира Зеленского перестать жаловаться на то, что США недостаточно помогает Украине. Байден предупредил, что из-за постоянного недовольства могут возникнуть проблемы, так как ему будет сложнее просить у Конгресса деньги для Киева. Об этом сообщил The Washington Post со ссылкой на экс-чиновника Белого дома.

Издание отмечает, что Зеленский неоднократно публично обращался к США и другим странам Запада с просьбой выделить дополнительное вооружение Украине, несмотря на большие объемы поставок, которые были уже отправлены. Накануне в Белом доме пообещали передать Киеву системы ПВО. Байден в очередной раз подчеркнул намерение продолжить поддержку киевского режима.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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