Байден заявил, что не готов обсуждать присутствие России на Украине

Американский президент Джо Байден заявил, что не видит смысла во встрече с Владимиром Путиным на саммите G20. При этом президент США отметил, что может рассмотреть возможность разговора с главой РФ в зависимости от предложенной темы

Как заявил Джо Байден в интервью CNN, он не готов обсуждать присутствие России на Украине. Во время интервью у американского лидера упала шпаргалка, по которой он зачитывал ответы на вопросы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.