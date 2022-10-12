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Политика

Байден заявил, что не готов обсуждать присутствие России на Украине

Байден заявил, что не готов обсуждать присутствие России на Украине

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Американский президент Джо Байден заявил, что не видит смысла во встрече с Владимиром Путиным на саммите G20. При этом президент США отметил, что может рассмотреть возможность разговора с главой РФ в зависимости от предложенной темы

Как заявил Джо Байден в интервью CNN, он не готов обсуждать присутствие России на Украине. Во время интервью у американского лидера упала шпаргалка, по которой он зачитывал ответы на вопросы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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