ВС России нанесли новый удар по украинской инфраструктуре 11 октября

Российские вооруженные силы нанесли новый удар по украинской инфраструктуре. Теплоэлектростанции и железнодорожные узлы стали целями для ракет и беспилотников-камикадзе.

В связи с этим на всей территории Украины объявили военную тревогу. Как сообщили в СМИ, взрывы прогремели не только в Киевской, Львовской и в Винницкой областях, но и в Ровенской, Днепропетровской, Одесской, Николаевской, а также Кривом Роге, Ивано-Франковске. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.