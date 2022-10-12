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Политика

ВС России нанесли новый удар по украинской инфраструктуре 11 октября

ВС России нанесли новый удар по украинской инфраструктуре 11 октября

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Российские вооруженные силы нанесли новый удар по украинской инфраструктуре. Теплоэлектростанции и железнодорожные узлы стали целями для ракет и беспилотников-камикадзе.

В связи с этим на всей территории Украины объявили военную тревогу. Как сообщили в СМИ, взрывы прогремели не только в Киевской, Львовской и в Винницкой областях, но и в Ровенской, Днепропетровской, Одесской, Николаевской, а также Кривом Роге, Ивано-Франковске. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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