Сотрудники СК РФ обнаружили натовскую ракету на месте обстрела центра Донецка

Сотрудники Следственного комитета обнаружили натовскую ракету на месте обстрела центра Донецка. Класс ракеты – воздух-земля. По данным СМИ, все найденные на месте прилета осколки и детали отправлены на баллистическую экспертизу.

Как сообщили следователи, впоследствии фрагменты ракеты приобщат к материалам уголовного дела о военных преступлениях киевского режима. Обстрел центра города со стороны, подконтрольной Украине, велся во вторник, 11 октября. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.