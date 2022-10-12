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Политика

Сотрудники СК РФ обнаружили натовскую ракету на месте обстрела центра Донецка

Сотрудники СК РФ обнаружили натовскую ракету на месте обстрела центра Донецка

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Сотрудники Следственного комитета обнаружили натовскую ракету на месте обстрела центра Донецка. Класс ракеты – воздух-земля. По данным СМИ, все найденные на месте прилета осколки и детали отправлены на баллистическую экспертизу.

Как сообщили следователи, впоследствии фрагменты ракеты приобщат к материалам уголовного дела о военных преступлениях киевского режима. Обстрел центра города со стороны, подконтрольной Украине, велся во вторник, 11 октября. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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