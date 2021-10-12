Госдума утвердила Жукова и Мельникова первыми вице-спикерами палаты

Госдума восьмого созыва на первом пленарном заседании принимает организационные решения. Спикером избрали Вячеслава Володина. Он продолжит свою работу на этом посту. Первыми вице-спикерами стали Александр Жуков и Иван Мельников. Они также занимали эти должности в предыдущем созыве.

Кроме того, определили девять вице-спикеров, а также глав комитетов. Их в новой Госдуме 32 – на 6 больше, чем в предыдущем созыве.

Приняты были и важные решения по антиковидной безопасности. Так, количество пленарных заседаний сократили с трех до двух в неделю. Не исключил Вячеслав Володин и дистанционный формат работы.

Дело в том, что уже 11 депутатов отсутствуют на заседании, потому что заразились коронавирусом. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.