Спикером Госдумы VIII созыва избран Вячеслав Володин

Вячеслава Володина избрали спикером Госдумы восьмого созыва. Также на эту должность претендовал Дмитрий Новиков. Об этом сообщил глава временной думской комиссии по регламенту.

В эти минуты проходит первое заседание депутатов. Там решают организационные вопросы. Уже принято решение о создании 32 комитетов и 3 комиссий. Зарегистрированы 5 фракций.

Также стало известно, что отсутствуют 11 депутатов. У них коронавирус. В условиях пандемии количество пленарных заседаний решили сократить с трех до двух в неделю, а также продлить все меры санитарной безопасности.

Не исключен и переход на удаленный режим работы, заключил Вячеслав Володин. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.