12 сентября, 11:30

В Москве открылись 14 экстерриториальных пунктов для голосования жителей регионов

В Москве открылись экстерриториальные избирательные участки для жителей регионов, которые находятся в столице. Всего в городе работает 14 таких пунктов. Они расположены в крупных торговых центрах, а также на станции метро "Курская" Арбатско-Покровской линии.

Там можно проголосовать за кандидатов в губернаторы и депутатов законодательных собраний своих регионов. На участках установлены камеры видеонаблюдения, дежурят наблюдатели и волонтеры. По словам жителей, голосование проходит удобно и быстро, в том числе с помощью электронных систем.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

