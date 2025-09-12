Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн напомнил о том, что куряне могут проголосовать в Москве. Он рассказал, что в городе работают 14 участков.

Хинштейн открыл один из них – на станции метро "Курская". Врио губернатора отметил, что здесь с самого утра многолюдно, а жители проявляют большую активность.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.